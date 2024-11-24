Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Adil Demirbağ, Bazoer, Boranijasevic, Guilherme, Alexic (Dk. 76 Ufuk Akyol), Jevtovic, Ndao (Dk. 86 Uğurcan Yazğılı), Pedrinho (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Keyta), Umut Nayir (Dk. 65 Kramer)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye (Dk. 74 Boutobba), Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Aboubakar), Fernandes, Strandberg (Dk. 86 Okoronkwo)
Goller: Dk. 17 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jevtovic, Dk. 32 Bazoer, Dk. 61 Pedrinho, Dk. 77 Keyta (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 31 Diack, Dk. 80 Calvo, Dk. 90+3 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
72. dakikada Bamgboye'nin ceza alanına ortasında, Aboubakar'ın gelişine yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
90. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Hatayspor'un sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahası içinde oluşan karambolde Aboubakar yaptığı röveşata vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Son Dakika › Spor › Konyaspor-Hatayspor Maçı 1-1 Beraberlik ile Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?