Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

10.05.2022 21:45
Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile süren antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

İdmana altyapıdan; Buğra Yıldırım, Orkun Sarun ve Ozan Özşen de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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