Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Futbolcuların, şut çalışması ile devam eden idman taktik çalışma ile tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?