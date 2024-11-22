Konyaspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Futbolcuların, şut çalışması ile devam eden idman taktik çalışma ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA