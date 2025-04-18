Konyaspor, Hatayspor\'u 3-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada orta sahadan kazandığı topla ceza sahasına sokulan Strandberg'in sert vuruşunda kaleci Deniz uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.
70. dakikada Yusuf'un soldan ceza sahasına ortasında kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Prip, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
79. dakikada Prip'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bekaj'ın çeldiği topu savunma kornere gönderdi.
85. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Yusuf'un pasında topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda top üst direkten döndü.
90. dakikada gelişen Konyaspor atağında Melih'in ceza sahası içinden vuruşunda top üst direkten döndü, dönen topu Oğulcan Ülgün tamamladı. 2-3
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Selimcan Temel dk. 68), Massanga, Abdulkadir Parmak (Yiğit Ali Buz dk. 88), Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Okoronkwo dk. 88), Aboubakar (Fernandes dk. 80)
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Baran Sarka, Deniz Aksoy, Ersin Aydemir, Melih Şen
Teknik Direktör: Murat Şahin
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Jevtovic (Bjorlo dk. 84), Pedrinho (Aleksic dk. 46), Melih İbrahimoğlu (Oğulcan Ülgün dk. 61), Bazoer (Prip dk. 46) Yusuf Erdoğan, Kramer (Melih Bostan dk. 89)
Yedekler: Slowik, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Boranijasevic, Utku Eriş
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Jevtovic (dk. 10), Prip (dk. 70), Oğulcan Ülgün (dk. 90) (Konyaspor), Boutobba (dk. 28), Abdulkadir Parmak (dk. 32) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Adil (Konyaspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor) - MERSİN
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