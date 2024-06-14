Konyaspor, Hırvat savunma oyuncusu Josip Calusic ile anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor, Hırvat savunma oyuncusu Josip Calusic ile anlaştı

Trendeyol Süper Lig ekibi Konyaspor, Hırvat savunma oyuncusu Josip Calusic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde, Calusic'e hoş geldin denildi ve başarılar dileyen açıklama yapıldı. Calusic, daha önce Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb ve NK Celje gibi takımlarda forma giymişti. Yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek.

14.06.2024 15:32
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Trendeyol Süper Lig ekplerinden Konyaspor, Hırvat savunma oyuncusu Josip Calusic ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Josip Calusic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Sırbistan 1. Lig temsilcisi FK TSC Baka Topola'da forma giyen Hırvat stoper Calusic; Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje gibi takımlarda oynadı. Calusic, yeşil-beyazlı ekipte 15 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Hırvat savunma oyuncusu Josip Calusic ile anlaştı - Son Dakika

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