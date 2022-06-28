Giresunspor, birinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacağı birinci etap programı için kente gelen Karadeniz ekibi, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Kampın ilk gününde çift antrenmana çıkan yeşil-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri sonrası core ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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