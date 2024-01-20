 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 26. kez karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 26. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor yarın karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Konyaspor'un 7-4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Konyaspor 18. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 7. basamakta bulunuyor.

Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig\'de 26. kez karşılaşacak
20.01.2024 - 11:36,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın karşılaşacak Konyaspor ile Antalyaspor, ligde 26. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 7-4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor, bu sezon geride kalan 20 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 19 puanla 18. sırada yer alırken, Antalyaspor 20 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 29 puanla 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligdeki 26. randevu

Konyaspor ile Antalyaspor, yarın oynanacak lig maçı ile Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 25 maçta Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrılırken, Antalyaspor 4 defa rakibini mağlup etti. 14 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 27 kez gol sevinci yaşarken, Antalya temsilcisi 20 defa rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İki takımın karşılaştığı son 3 maçta ise kazanan çıkmadı.

Konyaspor'da Fahrudin Omerovic'in ilk lig maçı

Konyaspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı takım ile ilk lig maçına çıkacak. Antalyaspor'da ise 19. haftada ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, kırmızı-beyazlı takımla çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Bu 3 maçta Antalyaspor, kalesinde 1 gol görürken, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun olacak.

Yeşil-beyazlılar, Zorbay Küçük yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar ise Zorbay Küçük yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Konya, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 26. kez karşılaşacak - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
Şişli'de Başına Aldığı Darbe Sonucu Hayatını Kaybeden Mühendisin Görüntüleri Ortaya Çıktı Şişli'de Başına Aldığı Darbe Sonucu Hayatını Kaybeden Mühendisin Görüntüleri Ortaya Çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 26. kez karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement