Abdullah Avcı, kafasına darbe alan Bartra'nın son durumunu açıkladı: Hastaneye gitti, başı dönüyor

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞI DÖNÜYOR"

Marc Bartra'nın son dakikalarda Konyaspor ceza alanı içerisinde kafasına aldığı darbeye ilişkin konuşan Avcı, "Marc Bartra hastaneye gitti. Başı dönüyor." dedi.

Abdullah Avcı'nın açıklamalarının devamı şöyle:

"BİZİM GİBİ TAKIMIN BÖYLE GOL YEMEMESİ GEREKİYOR"

"Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil, hele 2-0'dan 2-2 hiç iyi değil. Oyunun başı ve ortasında baskılar, topu kazanma, oynama, 2-0'ı yakalama... Her şey harika gidiyor. Rakibe hiçbir şey vermiyoruz. 2-0, iyi skor. Devre bitiyordu, 8 dakika uzatma vardı. Maçı koparacağın bölümde 2-1 ile içeri gidiyorsun. Bir şey veriyor muyuz, vermiyoruz ama biz de giremiyoruz ama bizim gibi takımın böyle gol yememesi geliyor.

"HAKİKATEN ZOR BİR DURUM"

Eline çarptı mı, çarpmadı mı bilmiyorum ama golü verdiler. VAR'dan baktılar. Ömür sakatlanınca yerli sokmamız gerekti. Hüseyin Türkmen'in de sakatlığı vardı, yine yerli oyuncu durumu. Sağ tarafa onu alayım, sol beke alırım, Marc'ı sola kaydırırım. Hakikaten zor bir durum.

"POZİSYON VERMEDİK"

Bir takım hamleler yaptık, pozisyona girdik ama olmadı. İkinci yarı daha iyi oynayabilirdik. Birçok şey bulduk ama değerlendiremedik. Konyaspor iyi bir takım, bunu kabul ediyoruz ama sonuç alabilirdik, puan kaybettik, üzgünüz. Cezalılar, sakatlar var. 21 maç oynadık, 22'nciyi oynayıp araya gideceğiz. Pozisyon vermedik ama maç berabere bitti, üzgünüz."