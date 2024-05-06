Konyaspor ile Fenerbahçe Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor ile Fenerbahçe Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda atılan goller ve önemli anlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Hakemler, kadrolar ve sarı kartlar da haberde yer aldı.

06.05.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Szymanski'nin rakip sahada kazandığı topu ceza sahası içerindeki Tadic'e aktardı. Tadic'in şutu kaleci Slowik'te kaldı.

5. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan uzun tacında ceza alanı içerisinde topla buluşan Çikalleshi, topu altıpasta bekleyen Soner'e çıkardı. Soner'in şutu defansa çarparak uzaklaştı.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin orta sahadan ceza alanı içerisine gönderdiği uzun topa hareketlenen Tadic, şutunu çekerken top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından içeriye gönderdiği topa hareketlen Mert Hakan'ın şutu kaleci Slowik'te kaldı.

30. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan açtığı ortada Dzeko kafayı vururken top kalecide kaldı.

43. dakikada sol kanattan topla içeriye giren Ferdi Kadıoğlu'un şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi. Dönen topa Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ndao, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Niangbo, Cicaldau, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Prip, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Boateng, Damjanovic

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Miha Zajc, Rade Krunic, Serdar Dursun, Efekan Karayızı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Konyaspor), Mert Müldür (Fenerbahçe) - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ile Fenerbahçe Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:33:14. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor ile Fenerbahçe Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement