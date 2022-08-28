Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. randevuda - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. randevuda

28.08.2022 10:52
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. randevuda

Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 32'sini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 108 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 47 gol kaydetti.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 21 kez konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe, Konya'da 48 gol attı, kalesinde ise 26 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 2-1 kaybetmişti.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. randevuda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemliyle radar kilidi attı
10:29 Yasmin Erbil, bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı
09:48 AK Parti sahaya iniyor! Kararsız seçmenlerle görüşmek için "ikna ekipleri" kuruldu
09:41 Bursa'da, 47 yolcunun bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı: 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralı var
09:25 Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
09:21 Dinleme skandalı Yunanistan'da tozu dumana kattı! Muhalefet, Başbakan Miçotakis'in istifasını istiyor
09:11 Çorum Diyanet-Sen, Aleyna Tilki'yi hedef gösterdi: Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan Tilki'nin konseri iptal edilsin
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:55 Kahramanmaraş'ta korkunç trafik kazası! Ortadan ikiye ayrılan aracın içinde can veren eşini kaybeden kadının feryadı yürek dağladı
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 10:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 43. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement