Konyaspor ile Galatasaray Arasında Beraberlik - Son Dakika
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Konyaspor ile Galatasaray Arasında Beraberlik

Konyaspor ile Galatasaray Arasında Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik sağlandı.

16.08.2024 22:10
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Barış Alper'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Aleksic'in ceza alanı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kalenin yanından dışarı çıktı.

39. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Aleksic'in vuruşunda top kaleyi bulmadı.

41. dakikada Barış Alper'in pasıyla buluşan Icardi'nin son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topu Kerem ağlara yolladı. 0-1

44. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Caner Özaral, Gökhan Bilir

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Prip, Cikalleshi, Ufuk Akyol, Boateng, Damjanovic, Adem Kabak, Melih İbrahimoğlu, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Jelert, Yusuf Demir, Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 41) (Galatasaray), Oğulcan Ülgün (dk. 44) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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