Konyaspor, İskenderunspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Konyaspor, İskenderunspor Maçına Hazır

Konyaspor, İskenderunspor Maçına Hazır

Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde İskenderunspor ile karşılaşacak, kupayı hedefliyor.

31.03.2025 11:04
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Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın oynayacakları İskenderunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, Türkiye Kupası'nı tekrar müzelerine götürerek taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyleyerek, "Kupa geçmişi olan bir kulübüz" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları da dahil 6 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 17 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar kalesinde sadece 1 gol gördü. Gruplardan lider olarak çıkan Konya ekibi, çeyrek final maçında yarın kendi evinde 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak. 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor, bu sezon tekrardan kupayı kazanmak istiyor.

"İnşallah kupayı alıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Kupa maçının önemli olduğunu ifade eden Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Bulut, "Kupa maçının önemini hocamız da söylüyor. Kupa kültürü olan, genlerimizde kupa geçmişi olan bir kulübüz. Baktığımız zaman daha önce Süper Kupayı, Türkiye Kupasını aldık, Avrupa'ya gittik. Şuanda önümüzde 3 tane maç var. Aslında biz de neden olmasın diyoruz. İskenderun maçı evimizde oynayacağımız bir maç. İskenderun'u yendiğimizde yarı finalde Galatasaray veya Fenerbahçe'den biri gelecek. Bu maçı da kendi evimizde oynayacağız. Aslında finale kadar gitmememiz için hiçbir neden yok. Sadece futbolcular oynayacak, mücadelesini yapacak finalde de artık karşımıza kim gelirse inşallah kupayı alıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İskenderunspor maçı zor olacak, kolay bir maç değil"

Her maçın kendine göre zorluklarının olduğunu ifade eden Bulut, "Her maçın kendine göre bir zorluğu var. Baktığımız zaman İskenderun buralara gelirken büyük kulüpleri yendi, gruptan da güçlü takımlar içerisinden çıktı. 2. ligde de oynasa kendine göre bir tarzı olan güçlü bir takım. Buraya gelirken de hırslı bir şekilde gelecekler. Bence zor bir maç. Biz maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bu ciddiyetle de takımı motive etmeye çalışıyoruz. Hocamız da aynı şekilde futbolcularla konuşuyor. İskenderunspor maçı zor olacak, kolay bir maç değil. Aldıktan sonra da ondan sonraki maça bakacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, İskenderunspor Maçına Hazır - Son Dakika

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