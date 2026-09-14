Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına Murat Kurum Tesisleri'nde başladı - Son Dakika
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Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına Murat Kurum Tesisleri'nde başladı

Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına Murat Kurum Tesisleri\'nde başladı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı; yeşil-beyazlılar yarın saat 11.00'de yeniden antrenmana çıkacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Sahada pas oyunu ve bitiricilik ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

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