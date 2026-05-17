Konyaspor Kupaya Odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor Kupaya Odaklandı

Konyaspor Kupaya Odaklandı
17.05.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Süper Lig sezonunu tamamladı ve Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor.

TÜMOSAN Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, "Sezonu tamamladık. Ömer Atiker başkanımızın sezon başında koyduğu 8'inci ile 12'ncilik arasında olan hedefimizi de tutturduk. Aklımız cuma günü Antalya'da, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası finali maçında" dedi.

TÜMOSAN Konyaspor Süper Ligin son haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Stadyum çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, "Sezonu tamamladık. Ömer Atiker başkanımızın sezon başında koyduğu 8'inci ile 12'ncilik arasında olan hedefimizi de tutturduk. Aklımız cuma günü Antalya'da, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası finali maçında. İnşallah oradan kupayı alıp dönmeyi ümit ediyoruz. Bugünün sevindirici kısmı altyapımızdan 14 tane oyuncumuz A takım kadrosundaydı. Artık bugün itibariyle ligi tamamladık. Yarından itibaren tamamen kupaya odaklanıyoruz. Biletler yarın satışa çıkıyor. Çarşamba günü takımımız Antalya'ya hareket ediyor. İnşallah Cuma günü de Konya'yı Antalya'ya bekliyoruz. Hep birlikte bu sevinci yaşamak istiyoruz, tüm camiayla birlikte. Sezon başında Eren Cemali Yağmur, takip ettiğimiz genç yetenekler arasındaydı. Belçika'nın RFC Liege Takımı'ndan getirdik. O da bir yıl boyunca akademide gerekli özveriyi gösterdi. Rizespor maçında asist ve Kayserispor maçındaki gol ile ne kadar kaliteli kumaş olduğunu belli etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Kupaya Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Mersin’de ormanlık alanlara giriş yasaklandı Mersin'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:11:23. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor Kupaya Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.