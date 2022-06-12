Konyaspor, kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyor

Süper Lig'i bu sezon 3'üncü sırada tamamlayan Konyaspor, kuruluşunun 100'üncü yılınıMedaş Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği festivalle kutluyor. Dün başlayan festival, 19 Haziran'a kadar sürecek. Festival kapsamında her gün 3 ünlü sanatçı stat içinde ve stat dışındaki festival alanında konser verecek. Festivalin açılışında konuşan kulup başkanı Fatih Özgökçen, takımın başarılı olması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

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