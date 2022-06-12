Konyaspor, kuruluşunun 100'üncü yılını kutluyor

Konyaspor, kuruluşunun 100'gıvg yılını düzenlediği festivalle kutluyor. 9 gün sürecek festivalde konserler ve çeşitli etkinlikler yapılacak.
Süper Lig'i bu sezon 3'üncü sırada tamamlayan Konyaspor, kuruluşunun 100'üncü yılınıMedaş Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlediği festivalle kutluyor. Dün başlayan festival, 19 Haziran'a kadar sürecek. Festival kapsamında her gün 3 ünlü sanatçı stat içinde ve stat dışındaki festival alanında konser verecek. Festivalin açılışında konuşan kulup başkanı Fatih Özgökçen, takımın başarılı olması için gayret gösterdiklerini belirtti.
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