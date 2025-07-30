Konyaspor, Marius Ştefanescu ile Anlaştı

KONYASPOR, Rumen futbolcu Marius ?tefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Konyaspor, sağ kanat oyuncusu Marius ?tefanescu ile 3 yıllığına anlaştı. İmza töreni futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla kampın yapıldığı otelde gerçekleşti. Marius ?tefanescu daha önce Viitorul Cluj, Sepsi ve FC Steaua Bükreş takımlarında oynadı.