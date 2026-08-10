Konyaspor Masuaku ile Anlaşma Sağladı

Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Arthur Masuaku'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Fransa'da Valenciennes FC ile futbol hayatına başlayan sol bek Arthur Masuaku, Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında forma giydi.

Masuaku, yeşil-beyazlı ekipte 26 numaralı formayı terletecek.