Konyaspor, Masuaku ile Anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor, Masuaku ile Anlaştı

Konyaspor, Masuaku ile Anlaştı
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Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KONYASPOR, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı. Tecrübeli savunmacı, kendisini yeşil-beyazlı renklere 2 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Futbol hayatına Fransa'da Valenciennes ile başlayan Arthur Masuaku; Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında görev yaptı. Masuaku, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: DHA

Arthur Masuaku, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Masuaku ile Anlaştı - Son Dakika

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