Konyaspor, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, 42 numaralı formayı giyecek
Konyaspor, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konyaspor Müzesi'nde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz katıldı. Mohamed, yeşil-beyazlı formayla 42 numaralı formayı giyecek.
Konyaspor, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamaysına göre, Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.
Mısır'ın El Dakhlia kulübünde profesyonel futbol hayatına başlayan Mostafa Mohamed, Zamalek, Tanta SC, Talaea El Gaish, Galatasaray ve Nantes takımlarında oynadı.
Mohamed, yeşil beyazlılarda 42 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: AA
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