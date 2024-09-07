Konyaspor, Ankaragücü\'nü 3-1\'le geçti

Spor

Konyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Kayacık Tesislerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında yeşil-beyazlılar, 14. dakikada Aleksic'in golü ile öne geçerken, 21. dakikada Melih Bostan'ın golü ile farkı 2'ye çıkardı. Ankara ekibi, 27. dakikada Bajic'in golü farkı 1'e indirirken; Konya ekibi 42. dakikada Pedrinho'nun golü ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken, yeşil-beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 17.30'da Iğdır FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - KONYA