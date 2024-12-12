Konyaspor Rizespor Maçına Hazır - Son Dakika
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Konyaspor Rizespor Maçına Hazır

Konyaspor Rizespor Maçına Hazır

Teknik Direktör Uçar, Rizespor maçı için iyi hazırlandıklarını ve kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

12.12.2024 12:28
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Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına çok iyi çalıştıklarını ve kazanmak istediklerini belirtti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Recep Uçar: "Kazanmak en büyük hedefimiz"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Cumartesi günü oynayacağımız Rizespor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Baktığımızda rakibimiz son 3 iç saha maçında kazanan bir ekip. Son 7 maçında da 5'ini kazanan bir ekip. İç sahada özellikle çok coşkulu, istekli ve agresif oynayan bir ekip. İyi bir teknik kadrosu, teknik direktörü olan ve kaliteli oyuncuları olan bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama bizde bundan önceki 5 maçta olduğunu gibi en iyi şekilde hazırlanıp gene Rize'ye kazanmak için gideceğiz. Elimizden geleni ve hazırlandığımız oyunu en iyi şekilde sergileyip kazanmak en büyük hedefimiz. Umarım da hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

"Hiçbir takım son dakikalarda gol yemek istemez"

Son dakika golleri ile puan kaybettiklerini ifade eden Uçar, "Hiçbir takım son dakikalarda gol yemek istemez. Bu durumun da farklı farklı sebepleri vardır. Bizimki ise biraz da bireysel hatalardan gerçekleşti. Elbet de bu durumun bu şekilde devam etmesini bizlerde istemiyoruz" dedi.

Pedrinho: "Karşımızda çetin bir rakibimiz var"

Brezilyalı hücum oyuncusu Pedrinho ise, "Hafta içindeki çalışmalarımız sıkı bir şekilde sürüyor. Karşımızda çetin bir rakibimiz var. Son iki maçımızda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu ve oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Elbette burada da asıl hedefimiz olan 3 puanı cebimize alıp dönmek istiyoruz. Aslında 8 numarada, 10 numarada ve kanatta da oynadığım maçlar oldu. Burada hocamın istediklerine, mevkisel taleplere göre ve maça göre pozisyon değiştirmekteyim. Kanatta oynadığım zaman kendimi daha tatmin hissettiğimi söyleyebilirim" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Rizespor Maçına Hazır - Son Dakika

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