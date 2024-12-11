Konyaspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı ve pas oyunu ile devam etti. Savunma-hücum organizasyon çalışması ile süren idman, taktik ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA