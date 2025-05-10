Konyaspor, Rizespor'u 2-1 Yendi

İsmail AKKAYA/KONYA,
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar
KONYASPOR: Deniz, Uğurcan (Dk.86 Boranijasevic), Bazoer, Calusic, Ndao, Bjorlo (Dk. 89 Yasir), Jevtovic (Dk.59 Pedrinho), Guilherme, Oğulcan, Yusuf (Dk. 73 Keyta), Umut Nayir (Dk.89 Kramer)
ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Berkay (Dk. 84 Ghezzal), Mithat (Dk. 46 Abdülkadir), Zeqiri (Dk.84 Akintola) Varesanovic (Dk. 90 Jurecka), Olawoyin, Sowe
GOLLER: Dk. 47- 77 Umut (Konyaspor), Dk. 71 Varesonavic (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Deniz, Boranijasevic (Konyaspor) Mithat, Alikulov (Çaykur Rizespor)
SÜPER Ligin 35'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
14'üncü dakikada Yusuf'un ortasında ceza sahasında bulunan Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic topa müdahale etti.
19'uncu dakikada Bjorlo'nun ceza çizgisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.
28'nci dakikada Yusuf sol kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarası golsüz sona erdi.
47'nci dakikada Konyaspor, öne geçti. Guilherme'nin köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda Samet'in sağ ayağına çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 1-0.
71'nci dakikada Çaykur Rizespor, beraberliği yakaladı. Taha'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda top ağlarla. 1-1.
77'nci dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Uğurcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında top yükselen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. 2-1.
Karşılaşma Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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