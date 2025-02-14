Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleşti. Üç gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak CORE çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?