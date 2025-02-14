Konyaspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleşti. Üç gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak CORE çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA