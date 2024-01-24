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Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor, transfer çalışmaları kapsamında Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp yetkilileri, imza töreninde başarılar diledi ve Damjanovic'in Konyaspor formasıyla 33 numarayı giyeceğini açıkladı.

Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
24.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:31
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Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'da kadroyu güçlendirme adına transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzalayan Konyaspor, dün kulübü Vozdovac ile görüşmelere başladığını duyurduğu Flip Damjanovic ile 2.5 yıllığına anlaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Flip Damjanovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Dammjanovic, 2023-2024 sezonunda takımı Vozdovac ile 16 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da 33 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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