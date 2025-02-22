Konyaspor, Sivasspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Spor

Konyaspor, Sivasspor ile Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'inde Konyaspor, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı; Uçar, 1 puanın önemli olduğunu belirtti.

22.02.2025 18:16
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, deplasmanda aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligdeki konumları itibarıyla maçın iki takım için de çok önemli olduğunu belirterek, "Buradan alınabilecek bir kötü sonuç, iki takım üzerinde de negatif anlamda çok ciddi etki bırakacak bir maçtı." dedi.

Sivas'a kazanmak için geldiklerini vurgulayan Uçan, "Maçın başında bireysel hatadan ve biraz da topun zeminde kalmasından dolayı yediğimiz şanssız bir golle 1-0 mağlup başladığımız bir oyun oldu. Sonrasında psikolojik olarak çok yıkılmadık, çabuk reaksiyon verdik." diye konuştu.

Yedikleri gole 5 dakika sonra karşılık vererek beraberliği yakaladıklarını aktaran Uçar, ilk yarıdaki oyunlarından memnun olmadığını ifade etti.

Recep Uçar, maçın seyir zevkinin çok yüksek olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız üç değişiklikle oyun biraz daha bize dönmeye başladı. Rakibimiz 10 kişi kalınca da oyuncu değişiklikleriyle üstünlüğü elimize aldık. Rakibimiz son 15 dakikayı 10 kişiyle oynadı. Bu bölümde 90. dakikaya kadar istediğimiz netlikte pozisyon üretemedik. Uzatmalarda bulduğumuz iki pozisyonu da değerlendiremedik. Bir nevi şanssızlık diyebiliriz. Bizim adımıza şanssız başlayan ve bence de şanssız biten bir maç. Ama günün sonunda deplasmanda aldığımız 1 puan takımım adına, şehrim adına değerli."

"Konyaspor operasyon çekilemeyecek kadar büyük bir camiadır"

Recep Uçar, ligdeki hakem hatalarına değinerek, "Konyaspor olarak, gücümüz yettiğince, oyuncularım elinden gelenin en iyisini yaparak, ter akıtarak adaletli bir şekilde bu ligde var olmaya çalışıyoruz. İnanın ligin bu bölümüne kadar bizim yaşadığımız hakem hatalarını, yaşadığımız psikolojik sıkıntıları başka bir takım yaşasaydı kolay kolay üstesinden gelemezdi." ifadelerini kullandı.

Uçar, ligin 23. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmaya değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayserispor maçı sonrasında bir serzenişim oldu. O serzenişimi iyi dinleyenler, 'Operasyon çekildiğini düşünüyorum.' demiştim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız dün akşam katıldığı bir canlı yayında Kayserispor-Konyaspor maçında VAR odasında operasyon çekildiğini teyit etti. Ben söylemiyorum, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bunu teyit etti. Konyaspor köklü bir camiadır, hiçbir operasyon çekilemeyecek kadar da büyük bir camiadır. Bununla ilgili kulübümüzün yetkilileri zaten gerekli başvuruları, müracaatları yapacaklar."

"Tek isteğimiz var, tertemiz bir lig, tertemiz bir futbol"

Recep Uçar, Süper Lig'de hakem hatalarından dolayı bu sezon en fazla canı yanan takımlardan biri olduklarını savundu.

Temiz bir lig arzuladıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"İnsani hakem hatasının her türlüsüne kabulüz ve bunu da hep hoş gördük. Ama o gün yaşadığımız şeyler bir hata değil. O gün söylediğim kelimeyi aynen söyleyeyim, 'Bir operasyon.' Bunu ben değil Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı söylüyor. Bizim tek isteğimiz var, tertemiz bir lig, tertemiz bir futbol. Neticesinde kim hedefe ulaşacaksa ulaşsın, kim ligden aşağıya düşecekse düşsün. Konyaspor camiası kimsenin operasyon çekemeyeceği kadar köklü büyük bir camiadır."

Uçar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacakları maçtan bir puan kazanarak çeyrek finale yükselmeyi istediklerini de dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Sivasspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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