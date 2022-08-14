Konyaspor ile Başakşehir 23. randevuda - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor ile Başakşehir 23. randevuda

14.08.2022 12:13
Konyaspor ile Başakşehir 23. randevuda

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir ile ligde 23. kez karşılaşacak.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir ile ligde 23. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 11'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında Konyaspor, Başakşehir ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu zemininin elverişsiz olması nedeniyle Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Konyaspor ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü ile golsüz berabere kalırken, Başakşehir ise evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.

23. randevu

Konyaspor ile Başakşehir, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 11 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 18 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir 37 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Başakşehir 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Sarper Barış Saka düdük çalacak

Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Antalya bölgesi hakemi olan Sarper Barış Saka Süper Lig'de 29 maç yönetti. Bu maçların 15'ini ev sahibi, 6'sını ise deplasman takımları kazandı. 8 maç ise berabere sona erdi. Sarper Barış Saka en son Konyaspor'un 21 Mayıs 2022 tarihinde Süper Lig'de oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçında görev aldı. - KONYA

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir, ikinci hafta maçında Konyaspor karşısında Medipol Başakşehir, ikinci hafta maçında Konyaspor karşısında A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak A.Konyaspor ve Başakşehir FK kozlarını Eskişehir'de paylaşacak
Kaynak: İHA

Başakşehir, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ile Başakşehir 23. randevuda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:47:40. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor ile Başakşehir 23. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement