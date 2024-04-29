Konyaspor, Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Konyaspor, Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile Yollarını Ayırdı

Konyaspor, Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile Yollarını Ayırdı

Konyaspor, Bosna-Hersekli teknik adam Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Omerovic'in yerine ise Konyaspor Sportif Direktörü Ali Çamdanlı'nın getirilmesi bekleniyor.

29.04.2024 14:15  Güncelleme: 14:18
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Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da, Bosna-Hersekli teknik adam Fahrudin Omerovic dönemi sona erdi. Ligin 34. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve takımın küme düşme hattına olan yakınlığından dolayı yeşil-beyazlı ekip, ligin bitimine 4 hafta kala Fahrudin Omerovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Konya ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Hakan Keleş'in yerine göreve gelen Omerovic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 14 lig maçında 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 17 puan elde etti. Bu maçlarda 16 gol atan yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

Öte yandan Fahrudin Omerovic'ten boşalan göreve ise Konyaspor Sportif Direktörü Ali Çamdanlı'nın en büyük aday olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika

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