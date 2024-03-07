Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Adana maçını kazanırsak büyük bir adım atmış olacağız - Son Dakika
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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Adana maçını kazanırsak büyük bir adım atmış olacağız

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Adana maçını kazanırsak büyük bir adım atmış olacağız

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz' dedi.

07.03.2024 17:00
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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Kayacık Tesisleri'nde yapılan ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, pas çalışması yapan futbolcular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

"Kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic, "Pendik maçından sonra tekrardan futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Kolay bir maç değildi ama en önemlisi bu maçtan sonra 3 puanı aldık. İnanıyorum ki Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Son zamanlarda baktığımız zaman performansı, sahadaki davranışı, maç kazanma arzusu ile bir adım öndeyiz. İnanıyorum ki seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor. Ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz" şeklinde konuştu.

"Ne Gökhan Töre ne de başka bir oyuncu ile problemim olmadı"

Gökhan Töre ile Guilherme'nin idmanda kavga ettiği ve ardından Gökhan Töre'nin takımdan ayrıldığına yönelik iddialar hakkında konuşan Omerovic, "Gökhan Töre ile istemediğimiz bir olay oldu. Bizim aramızdaki bir durum. Sonuçta her takımda, kulüpte olduğu gibi bazen istemediğimiz olaylar yaşanabilir. Gökhan Töre kendisi de bu olaydan sonra mutsuzluğunu ve ayrılmak istediğini ifade etti. Bir şekilde de onun kararıydı. Yoksa benim ne Gökhan ile ne de başka bir oyuncu ile problemim zaten olmadı" dedi.

"Her maç bizim için çok önemli bir karşılaşma"

Yeşil-beyazlı takımda stoper mevkiinde forma giyen Teenage Hadebe, Adana Demirspor maçının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Galibiyetten gelen bir öz güvenimiz var. Şu anda bütün kadro kendimizi hazır hissediyoruz. Tabii ki ligde maç maç bakmalıyız. Her maç bizim için çok önemli bir karşılaşma" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Adana maçını kazanırsak büyük bir adım atmış olacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Adana maçını kazanırsak büyük bir adım atmış olacağız - Son Dakika
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