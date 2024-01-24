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Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Zor bir deplasmanda 1 puan bizim için kötü değil - Son Dakika
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Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Zor bir deplasmanda 1 puan bizim için kötü değil

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, zor bir deplasmanda 1 puanın kötü olmadığını belirtti. Omerovic, takımının iyi bir oyun sergilediğini ve sonraki maçın yine bir final maçı olacağını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Omerovic: Zor bir deplasmanda 1 puan bizim için kötü değil
24.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:14
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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, 1-1 biten Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Zor bir deplasmanda 1 puan bizim için kötü değil" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic deplasmanda iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Omerovic, "Bugün iki takım için de çok kritik bir maça çıktık. Gaziantep'in güçlü yönlerini gördüğümüz gibi zaaflarını da analiz ettik. Topları kazandıktan sonra daha fazla ikinci bölgede kendi oyunumuz oynamaya çalıştık. İkinci yarı kendi oyunumuzu daha çok sahaya yansıttık. İkinci devre galibiyete daha yakın takım olduk. Soner'in son vuruşu gol olsaydı buradan galibiyetle ayrılacaktık. Futbolda bunlar var. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk 11 başlayanlar, sonradan oyuna girenler, kulübede bekleyenler yani tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Takım ruhu olmazsa bu şekilde bir mücadele de olmaz. Bu nedenle 1 puan bizim için kötü değil. Tabii ki 3 puan kazanmak isterdik ama olmadı. Sonraki maç bizim için yine bir final maçı olacak" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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