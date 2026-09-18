Konyaspor Teknik Direktörü Palut, Adil Demirbağ'ın milli takıma seçilmesine sevindi - Son Dakika
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Konyaspor Teknik Direktörü Palut, Adil Demirbağ'ın milli takıma seçilmesine sevindi

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası İlhan Palut, milli takıma seçilen Adil Demirbağ'ın inançlı çalışmasını ve disiplinini gördüğünü, karşılığını almasından Adil kadar mutlu olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, milli takıma seçilen Adil Demirbağ ile ilgili, "Adil'in gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplinini ben gördüm ve bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. Tebrik ediyorum, inşallah devamı gelir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Milli ara öncesi önemli bir maçtı. İyi başlayamadığımız ligde her maçı toparlanmaya giden yol olarak görüyoruz oyuna iyi başladık. 25 dakikada pozisyonlu oyunu sürdürdük. İlk yarı sonlarına doğru Kasımpaşa dengeyi sağladı. Rakibe fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı dengeli oyun oldu. Beraberliğin adaletli olarak görülebileceği bir karşılaşma ama bir takım kazanacaksa da bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Eksiğimiz, üçüncü bölgeye daha tehdit edici olmaktı. Bu pozisyonları daha fazla gol pozisyonuna çevirmeliyiz. Çok fazla milli oyuncumuz var. Maç temposu eksik olan Bardhi, Masuaku gibi oyuncularımız milli takımlara gidecek. Oradaki maç ritimleri önemli olacak. Dompe, Mostafa Mohamed gibi oyuncuların bu dönemde yapacağı antrenmanlarla takım seviyesine çıkmaları için fırsat olarak göreceğiz. Milli aradan sonra daha agresif bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Kasımpaşa'ya da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Adil'in emeklerinin karşılığını görmek beni de onun kadar mutlu etti"

Milli takıma seçilen Adil Demirbağ ile ilgili de konuşan Palut, "Adil'in gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplinini ben gördüm ve bunun karşılığını aldığını görmek beni Adil kadar mutlu etti. Zaten yabancı oyunculardan milli oyuncumuz çok. İnşallah Türkiye Milli Takımı'na çok güzel performanslar göstererek daha fazla oyuncu veririz. Evet, benim bu noktada takımda bunu başarabileceğine inancım olan başka oyuncularım da var. Adil'i de tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigTeknik Direktörİlhan PalutKasımpaşaKonyasporFutbolSporSon Dakika

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