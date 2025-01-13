Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, isyan etti: Bunu hakemin yüzüne de söyledim - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, isyan etti: Bunu hakemin yüzüne de söyledim

Geniş Video İzle

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrasında hakem kararları tepki gösterdi. Uçar, "Maçtan sonra hakeme söylediklerimi size de iletmek istiyorum. Hiçbir zaman hakaret etmedim, bazı meslektaşlarım gibi onlara küfür etmedim. 4 senedir teknik direktörlük yapıyorum, böyle davranışlarımın karşılığında gri pozisyonlar hep aleyhime çalındı" ifadelerini kullandı.

13.01.2025 23:32  Güncelleme: 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Uçar, kararlarına tepki gösterdiği maçın hakemi Direnç Tonusoğlu'na karşılaşmanın ardından söylediklerini kameralar karşısında da dile getirdi.

"FUTBOLCU HATASI YÜZÜNDEN KAYBETMEDİK"

Şanssız bir mağlubiyet olduğunu söyleyen Uçar, "İyi oynadığımız, 1 puan ve fazlasını hak ettiğimiz bir maç oldu. Ana stratejimiz ön alan baskısıyla onları kalemize getirmemekti. Golle başladık, sonra Kramer'in kaçırdığı bir gol var. Duran toplardan çekiniyorduk çünkü 'size' olarak bizden üstün bir takım Fenerbahçe. İkinci yarı oyun mentalimiz değişmedi, bir korner dışında pozisyonda vermedik. Böyle maçları kazanmak için oyuncularıma 'Performans olarak limitlerimizi zorlayacağız ve hataları azaltacağız' dedim. Maalesef Slowik'in 3. golde bir hatası oldu ama onun yüzünden kaybetmedik tabii ki. Fenerbahçe ve Mourinho hocayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR GRİ POZİSYON VARSA ALEYHİME ÇALINDI"

Hakem kararlarına tepki gösteren Uçar, "Maçtan sonra hakeme söylediklerimi size de iletmek istiyorum. Hiçbir zaman hakaret etmedim, bazı meslektaşlarım gibi onlara küfür etmedim. 4 senedir teknik direktörlük yapıyorum, böyle davranışlarımın karşılığında gri pozisyonlar hep aleyhime çalındı. Ülke futbolu öyle bir hale geldi ki... İki büyük kulübümüz bir birisi giriyor sonra diğeri görüyor. O kadar çok gri pozisyon var ki hiçbiri bize çalınmıyor. Direnç hocanın yüzüne de söylediğim için burada söylüyorum bunu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarları sevindiremediğim için üzgünüm. Herkes kafasını dik tutsun. Bu takım korkulu rüyayı yaşamayacak. Kimse söylediklerimi şahsi algılamasın, Fenerbahçe ve Mourinho Hoca'yı tekrar tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, isyan etti: Bunu hakemin yüzüne de söyledim

Direnç Tonusluoğlu, Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, isyan etti: Bunu hakemin yüzüne de söyledim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Osman:
    İbrahim YALIosmanoplu eserinle gurur duy ! Fenerasyon istifa MHK istifa 191 25 Yanıtla
  • Mehlika Adnan:
    fenere dzeko kırmızı kart verilmeliydi 110 37 Yanıtla
  • Osman:
    Fenerbahçe acilen açıklama yapıp Konya da hakkımız yendi demesi lazım 66 22 Yanıtla
    Ahmet Nahırcı:
    cincon söylerse olur 5 6
  • Emin Erol:
    Galatasaray maçında da söyleyecekmisin acaba götün yermi Galatasaray oldu mu yatarsınız onlara 12 64 Yanıtla
  • Ahmet ÖZTÜRK:
    Gitsin Samsun Konya maçını izlesin, çok konuşmasın. Samsun’un 3 puanını çaldınız 10 42 Yanıtla
  • monşer null:
    hakem adi 25 11 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    hocam fenerin açıklamasını görmedin galiba.adamların hakkını yemişsiniz.pardon GS yemiş.yada çamur çirkef ne anlatsan anla.başkanın fenere destek verirken düşünecekti GS hakem hatalarından dert yanarken 33 2 Yanıtla
  • Apple User:
    anadolu kulüpleri 6alatasaraya yenilince böyle sesleri çıkmıyor ama.Şimdi otur yerine sus!!!! 8 9 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    yarışta tuttular ananasbahçesini . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:13:56. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, isyan etti: Bunu hakemin yüzüne de söyledim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.