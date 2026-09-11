Konyaspor, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanını yaptı
Konyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edeceği Süper Lig'in 5. hafta maçının son çalışmasını Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, ısınma ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayıp taktik bölümle tamamlandı.
Konyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edeceği Süper Lig'in 5. hafta maçının son çalışmasını yaptı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Kaynak: İHA
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