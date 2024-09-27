Konyaspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Çabukluk ve gol çalışması ile devam eden idman, taktik oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın Trabzon'a giderek maçın son hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA