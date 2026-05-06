Konyaspor, Trabzonspor'u 2-1 Yendi
Konyaspor, Trabzonspor'u 2-1 Yendi

06.05.2026 02:09
Konyaspor, Süper Lig 31. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. İki gol Berkan Kutlu'dan.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

79. dakikada Wagner Pina'nın ceza sahasına ortasında Felipe Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

80. dakikada sağ çizgide topu alan Pina kale alanına pasını yolladı. Umut Nayir'in dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç (Arif Boşluk dk. 87), Enis Bardhi (Diogo Gonçalves dk. 61), Olaigbe (Sander Svendsen dk. 75), Muleka (Andzouana dk. 87)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Jinho Jo, Rayyan Baniya, Eren Cemali Yağmur, İsmail Esat Buğa

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Nwaiwu, Lovik (Bouchouari dk. 46), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai (Ozan Tufan dk. 46), Zubkov (Augusto dk. 46), Ernest Muçi (Umut Nayir dk. 66), Nwakaeme, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Berkan Kutlu (dk. 32 ve 39) (Konyaspor), Felipe Augusto (dk. 79) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Diogo Gonçalves, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

