Konyaspor Transfer Planlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konyaspor Transfer Planlarını Açıkladı

Konyaspor Transfer Planlarını Açıkladı
07.07.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlhan Palut, Konyaspor'un transfer hedeflerini ve kamp planlarını basına duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, takıma stoper, orta saha, sol bek ve iki kanat oyuncusu transfer etmek istediklerini söyledi.

Palut, Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenmanda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kampın 7. gününde yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Palut, "Gerek salonda kuvvet testleri, gerekse sahada dayanıklılık testleri ve sağlık kontrollerini bu süreç içerisinde gerçekleştirdik. 11 Temmuz itibarıyla Slovenya kampı başlayacak. Temmuz ayının 30'una kadar kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Döndükten sonra yine Konya'da lig için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Palut, takımdan ayrılan Jevtovic, Bazoer, Berkan Kutlu, Nagalo, Olaigbe ve Yasir Subaşı'na teşekkür etti.

Transferin yönetim kurulu tarafından yönetilen bir süreç olduğunu belirten Palut, "Jevtovic'in devam etmesini istedik. Ancak kontrat ücreti konusunda ortak bir zeminde anlaşılamadı ve aramızdan ayrıldı. Bu şehre uzun yıllar hizmeti oldu. Duygusal anlamda üzüldüğüm bir oyuncuydu. Jin-Ho Jo ve Svendsen bugün itibarıyla izinliler ve kendilerine kulüp arıyorlar. Takıma 5 ana transfer yapmak istiyoruz. Bunlar stoper, orta saha, sol bek ve iki kanat oyuncusundan oluşacak." diye konuştu.

Palut, Kramer ve Bardhi'nin sakatlıklarının geçtiğini belirtti.

"Gençlere süre vermekten keyif alıyorum"

Konyaspor yönetimiyle yeni sezon planlaması için iki kez bir araya geldiğini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Burada iyi bir takım kuralım, başarılı olalım ve meydan okuyan bir Konyaspor oluşturalım noktasında birleştik. Şu anda daha çok gençler ağırlıklı bir kadroyla çalışıyoruz. Bu hedefi spesifik olarak dile getirme noktası benim için çok erken. Daha önce kulübümüzün transfer listesinde olan Dwomoh, takımla antrenmanlara çıktı. Oyuncunun durumu Slovenya'ya giderken belli olur. Aynı zamanda aramıza katılan Fofana ve Konate'nin durumu da titizlikle takip ediliyor. Seviyelerini belirlemeye çalışıyorum ve ikisinin de nasıl devam edeceğini 15 gün içerisinde net bir şekilde belirlemiş olacağız. Takımdaki gençlere süre vermeyi düşünüyorum ve bundan da keyif alıyorum."

Yeşil-beyazlılar, 11-30 Temmuz'da Slovenya'da sürdüreceği kamp döneminde Zorya Luhansk, Zalaegerszegi, Hull City ve Al İttihad Kalba ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, İlhan Palut, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Transfer Planlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Kabus gibi Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın Kabus gibi! Gün geçmiyor ki yeni bir can kaybı olmasın

12:21
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 12:45:00. #7.12#
SON DAKİKA: Konyaspor Transfer Planlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.