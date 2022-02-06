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Konyaspor transferde "hassas" hareket ediyor - Son Dakika

Konyaspor transferde "hassas" hareket ediyor

06.02.2022 10:58
Konyaspor transferde "hassas" hareket ediyor

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ara transferde 3 oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirterek, "Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz." dedi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ara transferde 3 oyuncuyu takıma kazandırdıklarını belirterek, "Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 48 puanla ikinci sırada yer alan Konyaspor, 8 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 25. haftasında da bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde takip ettiği Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak yeşil-beyazlılar, şampiyonluk hedefi için transferde de dikkatli hareket ediyor.

"Bir dokunuş daha yapabiliriz"

İlhan Palut, AA muhabirine, devre arası transferinin zor bir süreç olduğunu söyledi.

Zirve yarışı sürdürürken takımın seviyesini yukarı taşıyacak oyuncu bulmanın zorluğuna işaret eden Palut, şunları kaydetti:

"Transfer yapmak için birilerini getirmekten yana değiliz. İlgilendiğimiz ve takıma katmak istediğimiz oyuncularda ya maliyet çok üst seviyede ya da takımları göndermek istemiyor. Konyaspor'un ahengini bozacak bir transfere de ne ben ne de Konyaspor yönetimi izin vermeyiz. Bizi buraya getiren ana iskeletimiz, oyuncu grubumuz sapasağlam duruyor. Takımımıza 3 yeni oyuncu katıldı. Kalan sürede şartlar uygun olursa bir dokunuş daha yapabiliriz. Gelecek oyuncunun takım kalitesini yukarı çekebilecek ve takım içi dengeleri bozmayacak olması temel prensibimizdir. Yönetimle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Fatih Karagümrük, İttifak Holding, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor transferde 'hassas' hareket ediyor - Son Dakika Spor


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