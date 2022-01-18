Konyaspor taraftarı Başakşehir'e giden Serdar Gürler'e çok öfkeli. Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından takımda devam etmesi istenilen Serdar Gürler, Başakşehir'den gelen teklifi geri çevirmek istemedi. Yeşil-Beyazlı kulüp, Serdar hakkında çok sert paylaşım yapmıştı. Bir hareket de taraftardan geldi.
Konyasporlu taraftarlar Adana Demir maçından önce stada pankart astı. Pankartta, "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" notu yer aldı. Pankartta s ve g harfleri kırmızı renkle gösterildi. Bu pankart sosyal medyada hayli ses getirdi.
Son Dakika › Spor › Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj - Son Dakika Spor