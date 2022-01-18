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Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj - Son Dakika

Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj

18.01.2022 19:21

Konyasporlu taraftarlar Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından 'kal' ısrarlarına rağmen Başakşehir'e imza atan Serdar Gürler için stada pankart astı. Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e verilen mesaj sosyal medyada gündem oldu.

Konyaspor taraftarı Başakşehir'e giden Serdar Gürler'e çok öfkeli. Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından takımda devam etmesi istenilen Serdar Gürler, Başakşehir'den gelen teklifi geri çevirmek istemedi. Yeşil-Beyazlı kulüp, Serdar hakkında çok sert paylaşım yapmıştı. Bir hareket de taraftardan geldi.

Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e çok ağır mesaj

"SENSİZ DE GÜRLER"

Konyasporlu taraftarlar Adana Demir maçından önce stada pankart astı. Pankartta, "Ahmet'imin yoluna serilsin güller. İhanet ettiğin bu şehir sensiz de gürler" notu yer aldı. Pankartta s ve g harfleri kırmızı renkle gösterildi. Bu pankart sosyal medyada hayli ses getirdi.

Konya tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden takımdan ayrılan yıldıza çok ağır mesaj
Konya tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden takımdan ayrılan yıldıza çok ağır mesaj
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Serdar Gürler, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor tribünlerinden görülmemiş pankart! Ahmet Çalık üstünden Serdar Gürler'e mesaj - Son Dakika
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