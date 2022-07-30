Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı

30.07.2022 19:58
Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda BATE Borsiov maçında ilk 11'de başlayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer oyuncular ise aktivasyon ve core ısınma çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

YORUMLAR
500
İlhan Palut: 'Avantajımızı pekiştirmiş olduk' İlhan Palut: 'Avantajımızı pekiştirmiş olduk' BATE Borisov maçının ardından BATE Borisov maçının ardından
Kaynak: İHA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 19:58:39. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement