Konyaspor, Vaduz hazırlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Konyaspor, Vaduz hazırlarını sürdürüyor

02.08.2022 10:32
Konyaspor, Vaduz hazırlarını sürdürüyor

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turunda oynacağı Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turunda oynacağı Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nu sorunsuz bir şekilde geçmek isteyen Konyaspor, perşembe günü oynayacağı turun ilk maçının hazırlıklarına devam ediyor. Deplasmanda İsviçre ekibi Vaduz ile karşılaşacak Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı, ısınma hareketleriyle başlayıp, 5'e 2 ile devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

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Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Vaduz hazırlarını sürdürüyor - Son Dakika

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