Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlılardan bir taraftarın sevinci sosyal medyada gündem oldu.
Konya'nın stadında yaşanan zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Geçmiş maçlardaki performanslarından uzak kalan sarı-lacivertliler, bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı.
Karşılaşmanın ardından bir Konyaspor taraftarının sevinci ise gündem oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bulunduğu tribüne doğru dans ederek galibiyeti kutlayan taraftarın o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Son Dakika › Spor › Konyaspor taraftarı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ali Koç'a dönerek sevinç dansı yaptı! - Son Dakika