Konyaspor'un Türkiye Kupası Hedefi: Finale Çıkmak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor'un Türkiye Kupası Hedefi: Finale Çıkmak

Konyaspor\'un Türkiye Kupası Hedefi: Finale Çıkmak

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmayı ve Avrupa'ya gitmeyi hedefliyor.

02.04.2025 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin finale çıkmak olduğunu ifade ederek, "Avrupa'ya gitmek için en önemli yer Türkiye Kupası. Buradan kupayı alıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz" dedi.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Kupaya 3. turdan dahil olan yeşil-beyazlılar, bu süreçte oynadığı 6 müsabakada 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Yarı finalde ise Konyaspor, bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray mmücadelesinin galibiyle evinde karşılaşacak. Son olarak 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa'yı mağlup etmişti. Finalde ise penaltılarda Başakşehir'i yenen Konyaspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

"Kupayı alıp Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiklerini ifade eden Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Kaymak, "İskenderunspor'u hak ettiğimiz bir skorla 3-0 yendik. Bu galibiyetle de ilk 4 takım içeresine girdik. Fenerbahçe - Galatasaray maçının kazananını evimizde misafir edeceğiz. Kupaya da alışkın bir takımız, inşallah bu yolun sonu kupa olur. Bu şekilde ümit ediyoruz. Galatasaray ya da Fenerbahçe takımları arasında bizim için fark eden bir durum yok. Bu takımlarla oynamaya zaten alışkınız. Amacımız yarı finalde rakibimizi de yenerek finale gitmek. Daha öncesinde yine söylemiştim Avrupa'ya gitmek için en önemli yer Türkiye Kupası. Buradan kupayı alıp, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İnşallah da öyle olur" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Konyaspor, Futbol, konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'un Türkiye Kupası Hedefi: Finale Çıkmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza Tuğsem bebek hayatını kaybetti Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza! Tuğsem bebek hayatını kaybetti
Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
Hakemden antrenöre tekme Hakemden antrenöre tekme
Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Putin’den 14 yıl sonra bir ilk 160 bin erkeği askere çağırdı Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı
Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

11:03 Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
10:11 Putin’den 14 yıl sonra bir ilk 160 bin erkeği askere çağırdı Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı
09:39 Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor
08:59 Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
07:05 Özel’den “Boykot çağrısı yanlıştır“ diyen Rifat Hisarcıklıoğlu’na sert yanıt Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt
16:54 Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
16:44 Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
15:54 Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:49 Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor
15:45 Hakemden antrenöre tekme Hakemden antrenöre tekme
15:39 Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
15:29 Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza Tuğsem bebek hayatını kaybetti Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza! Tuğsem bebek hayatını kaybetti
15:24 Kastamonu’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 11:19:20. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaspor'un Türkiye Kupası Hedefi: Finale Çıkmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement