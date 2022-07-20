Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yapacağı iki maçı da Konya'da oynayacak. Yarın yapılacak ilk maç, seyircisiz oynanacak. Rövanş ise 28 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi BATE Borisov - Son Dakika

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