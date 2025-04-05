Konyaspor Üzüntüsü: Mağlubiyet ve Umutlar - Son Dakika
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Konyaspor Üzüntüsü: Mağlubiyet ve Umutlar

TÜMOSAN Konyaspor, Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Teknik direktör Uçar, üstün oyuna rağmen üzgün.

05.04.2025 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, oyunda ve istatistiklerde üstün olmalarına rağmen sahadan puan alamadan ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, son dört maçın üçünü kazanarak sahaya çıktıklarını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile birleştirdiğimizde 19 senesi bu kulüpte geçmiş biri olarak, bu kulübe uzun seneler hizmet veren bir isim olarak, ilk kez teknik adam olarak buraya geldim. Biz son dört maçın üçünü kazanarak geldik. Rakibimiz de Eyüpspor'u yenerek geldi. Maça baktığımızda çok üzgünüm. Son yıllarda oynadığı tüm üst düzey maçları göz önüne aldığımızda, rakibimizin korner atamadığı bir maç hatırlamıyorum. Pozisyonlar üretmek istedik. Kramer ile bulduğumuz bir gol var. Tekrarına bakmadım, gol iptal edildi. Bize olunca genelde çağrılmıyor. Aynı pozisyonda bizi çağırmadıkları maçlar oldu. Kendime yapılan haksızlıkları söylüyorum. Muhtemelen doğrudur. Bunlara sığınacak biri değilim." ifadelerini kullandı.

Maçtaki tek gole kadar oyunun kontrollü ilerlediğini anlatan 49 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Pozisyonlarımız var. İkinci yarıya 0-0 girmek beni üzdü. Basit bir hata ve futbol hatalar oyunu. Riskleri aldık. Pozisyonlar da ürettik. Top da girmedi. Dediğim gibi oyunu kontrol eden onlardı. Bizim daha çok isabetli şut attığımız, daha çok ceza sahasına girdiğimiz bir maçtan puan alamadan dönüyoruz. Puan tablosunun altına bakmak istemiyoruz dedik. Buradan alacağımız bir puan bizi yukarıya baktıracaktı. Ortaya koydukları mücadeleden, isteklerinden dolayı onlarla gurur duyuyorum. Geçen sene yaşanan korkulu rüyayı bu sezon yaşamayacağız. Rakibimizi de galibiyetten dolayı tebrik ediyorum."

Zorlu maçların kendilerini beklediğini belirten Uçar, "Yedi finalimiz var. Bizim adımıza kolay olmayacak. Zorluk derecesi yüksek maçlar var. İçeride dört maçımız var. En az üç galibiyet daha almamız gerekiyor. Bu galibiyetleri almak için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray ile eşleşmeleri hakkında "Kupa bizim için önemli, yedi maç oynadık. Daha az süre verdiğimiz oyuncularla buraya geldik. Neden olmasın? Hayal kurmaya devam ediyoruz. O maçın da favorisi de ligin favorisi de Galatasaray. Zor bir maç. Amacımız geçmişte olduğu gibi Galatasaray'ı geçip sonra da kupayı şehrimize getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor Üzüntüsü: Mağlubiyet ve Umutlar - Son Dakika

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