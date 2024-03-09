Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada topla birlikte ceza alanı giren Cikalleshi'nin şutunda kaleci gole izin vermedi.
60. dakikada sağ kanattan Ethemi'nin ortasında Nzonzi'nin şutu kaleci Magomedaliev topu kurtardı.
69. dakikada Atal çalımlarla ceza alanı önünde pasını Balotelli'ye aktardı. Ballotelli'nin ceza alanı dışından şutu az farkla üstten autta çıktı.
86. dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Barasi'nin indirdiği topla buluşan Ballotelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün (Yunus Mallı dk. 61), Ethemi (Prip dk. 73), Cikalleshi (Sambou dk. 67)
Yedekler: Deniz Ertaş, Cicaldau, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Adana Demirspor: Magomedaliev, Youcef Atal, Gravillion, Cisse (Nani dk. 61), Mohammadi, Masestro, Rodriguez (Balotelli dk. 46), Yusuf Erdoğan, Michut (Yusuf Barasi dk. 84), Mendoza (Yusuf Sarı dk. 61), Emre Akbaba
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Manev, Aymbetov, Abdulsamet Burak, 56-20
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Cikalleshi (dk. 9), (dk. 43) (Konyaspor), Yusuf Sarı (dk. 32), Ballotelli (dk. 84) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Cisse, Magomedaliev, Balotelli (Adana Demirspor) - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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