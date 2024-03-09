Konyaspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Konyaspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Konyaspor ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Cikalleshi ve Ballotelli'nin attığı gollerle skor eşitlendi.

09.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:34
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada topla birlikte ceza alanı giren Cikalleshi'nin şutunda kaleci gole izin vermedi.

60. dakikada sağ kanattan Ethemi'nin ortasında Nzonzi'nin şutu kaleci Magomedaliev topu kurtardı.

69. dakikada Atal çalımlarla ceza alanı önünde pasını Balotelli'ye aktardı. Ballotelli'nin ceza alanı dışından şutu az farkla üstten autta çıktı.

86. dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Barasi'nin indirdiği topla buluşan Ballotelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç

Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün (Yunus Mallı dk. 61), Ethemi (Prip dk. 73), Cikalleshi (Sambou dk. 67)

Yedekler: Deniz Ertaş, Cicaldau, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Moreno

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Adana Demirspor: Magomedaliev, Youcef Atal, Gravillion, Cisse (Nani dk. 61), Mohammadi, Masestro, Rodriguez (Balotelli dk. 46), Yusuf Erdoğan, Michut (Yusuf Barasi dk. 84), Mendoza (Yusuf Sarı dk. 61), Emre Akbaba

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Manev, Aymbetov, Abdulsamet Burak, 56-20

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Cikalleshi (dk. 9), (dk. 43) (Konyaspor), Yusuf Sarı (dk. 32), Ballotelli (dk. 84) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Cisse, Magomedaliev, Balotelli (Adana Demirspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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