Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Berabere

(ANKARA)- Süper Lig'in 15. hafta maçında Konyaspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tümosan Konyaspor Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13: 30'da başlayan maçı Halil Umut Meler yönetti.
Adil Demirbağ'ın 16. dakikada attığı golle Konyaspor 1-0 öne geçti. Sam Larsson'un 90 artı 1. dakikada attığı golle Antalyaspor beraberliği yakaladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 beraber kaldı.
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