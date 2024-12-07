Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Berabere

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(ANKARA)- Süper Lig'in 15. hafta maçında Konyaspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tümosan Konyaspor Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13: 30'da başlayan maçı Halil Umut Meler yönetti.

Adil Demirbağ'ın 16. dakikada attığı golle Konyaspor 1-0 öne geçti. Sam Larsson'un 90 artı 1. dakikada attığı golle Antalyaspor beraberliği yakaladı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 beraber kaldı.