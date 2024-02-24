Konyaspor ve Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika
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Konyaspor ve Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik

Konyaspor ve Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, Hatayspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak her iki takım da gol bulamadı.

24.02.2024 19:58  Güncelleme: 20:00
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mendes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi.

15. dakikada sol kanattan Nzonzi'nin pasında ceza yayı üzerinden Oğulcan Ülgün'ün vuruşu üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta Damjanovic'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Konyaspor yarı alanında topu kazanan Halil Dervişoğlu, topla ceza alanı içerisine girdi. Kaleci Slowik'i Halil'in topuna 2 hamlede sahip oldu.

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Cicaldau, Muhammet Demir, Yunus Mallı, Junior, Moreno, Ethemi

Teknik Direktör: Fahrudın Omerovıc

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Boudjemaa, Ömer Faruk, Fernandes, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Dadaşov, Strandberg, Pedro, Burak Yılmaz, Hodzic, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Kilama (Hatayspor), Damjanovic, Ahmet Oğuz (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor ve Hatayspor Arasında Golsüz Beraberlik - Son Dakika

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