Konyaspor ve Kasımpaşa 3-3 Beraber Kaldı, Teknik Direktörler Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu - Son Dakika
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Konyaspor ve Kasımpaşa 3-3 Beraber Kaldı, Teknik Direktörler Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Konyaspor ve Kasımpaşa 3-3 Beraber Kaldı, Teknik Direktörler Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, kaybedilen fırsatlar ve hakem hatalarından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş ise alınan 1 puanın önemine vurgu yaptı.

19.01.2025 19:17  Güncelleme: 19:22
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SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş açıklamalarda bulundu.

İlerleyen haftalarda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar "İkinci yarının ilk maçı. Evimizde oyuncularımızla aslında milat kabul ettiğimiz bir süreç. Seyircimizin önünde kazanmayı çok istiyorduk. O doğrultuda hazırlandık. Tamamen kazanmayı arzu ettiğimiz, onun neticesinde oyun ortaya koyduğumuz bir gün. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Kazanmayı hak ediyoruz ama kazanamıyoruz. Bireysel hatalar yapmaya devam ediyoruz. İnanın çok üzgünüm. Oyuncularım ettikleri mücadele, benim koyduğum istediğim taktiksel şeyleri sonuna kadar yerine getirmeye çalıştılar. Onları tebrik ederim. Üzgün olduğum nokta burada çok coşkulu, televizyon başında da muhtemelen buradakilerden daha fazla coşkulu bir Konya taraftarını mutlu etmek istiyoruz. İnanın ama insanların bir pozisyona girip 1-0 kazandığı maçları çok kolay kazandık. Biz ne hikmetse bir türlü sezon başı, benim geldiğim süreçten beri kazanamıyoruz. Antalya maçı 5 olacak kazanamıyoruz. Fenerbahçe maçında oyunu yönetiyoruz, bireysel hatadan kaybediyoruz. 4 maçtır inanılmaz hakem hataları aleyhimize oluyor. Bugün hakem üzerinden hiç okumayı çok sevmiyorum. Burak hoca da kötü art niyetli değildi ama son dakikadaki pozisyonu kaçırdığını düşünüyorum. Adil'in pozisyon, net penaltı. Üzgünüm arkadaşlar. Emeklerimizin karşılığında çocukları alamadığı için ve Konya taraftarını mutlu edemediğimiz için maalesef üzgünüz ama sizler de görüyorsunuz. Takımın arzusu, kazanma isteği, coşkusunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bu oyuna devam etmek zorundayız. Aynı arzumuzu, coşkumuzu, oyun isteğimizi, kazanma iştahımızı taktiksel disiplinimizi devam ettirirsek Konyaspor'un önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Yürekten inanıyorum. Umarım da bunları başaracağız" dedi.

HAKAN KELEŞ: OYUNCULARIMIZIN VERDİĞİ TEPKİ MEMNUN EDİCİYDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor karşısında aldıkları 1 puandan memnun olduklarını belirterek, "Maça kötü bir başlangıç yapmadık. İlk 15-20 dakika iyi başladığımızı düşünüyorum. Ondan sonra yediğimiz bir gol biraz moral, motivasyonumuzu da bozdu. İlk yarının kalan bölümünde çok fazla etkili olamadık. Sıkıntılar yaşadık. Rakibimizle iyi oynadık. Verdiğimiz pozisyonlar var. Farkı da açabilirlerdi. Fakat ikinci yarı oyuncularımızla konuştuktan sonra devre arasında bu maça bir tepki vermemiz gerektiğini kararlaştırdık. Üç gol yememize rağmen geriden gelerek uçuşu yakalamak, oyuncularımızın gösterdiği performans, verdikleri tepki memnun ediciydi. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik ama keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimize rağmen deplasmandan, Konya deplasmandan alınan bir puan bizim için önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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