Konyaspor ve Kasımpaşa 3-3 Beraberlik - Son Dakika
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Konyaspor ve Kasımpaşa 3-3 Beraberlik

Konyaspor ve Kasımpaşa 3-3 Beraberlik

Konyaspor, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Heyecan dolu bir maçtı.

19.01.2025 18:21
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

47. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gökhan Gül'ün vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kurtardı.

53. dakikada Rodrigues'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Slowik dönen topu kale önünde Brekalo ağlara gönderdi. 1-1

63. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kramer, voleyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

70. dakikada Ceza yayında topla buluşan Gökhan Gül'ün sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

82. dakikada Oğulcan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

87. dakikada Barak'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Hakemler: Burak Pakkan, Ali Alp, Hüseyin Aylak

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Umut Nayir dk. 72), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Ufuk Akyol dk. 75), Tunahan Taşçı (Prip dk. 84), Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan (Ndao dk. 84), Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pedrinho, Adem Kabak, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Kasımpaşa: Andeas Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın (Cafu dk. 86), Sadık Çiftpınar, Kevin Rodrigues (Jhon Espinoza dk. 83), Gökhan Gül, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic (Loret Sadiku dk. 89), Aytaç Kara (Antonin Barak dk. 83), Josip Brekalo, Mamadou Fall

Yedekler: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Yunus Atakaya

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Kramer (dk. 20, 63), Umut Nayir (dk. 82) (Konyaspor), Josip Brekalo (dk. 53), Gökhan Gül (dk. 70), Antonin Barak (dk. 87) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Jevtovic, Bazoer, Prip (Konyaspor), Winck, Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - KONYA

Kaynak: İHA

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