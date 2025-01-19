Konyaspor ve Kasımpaşa\'dan 3-3 Beraberlik

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(ANKARA) - Süper Lig'in 20. hafta maçında Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Burak Pakkan'ın yönettiği mücadele'nin, 20. dakikasında Konyaspor Kramer ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Konyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Kasımpaşa 53'te Brekalo'nun attığı golle skor 1-1'e geldi. Konyaspor'da Ev sahibi takımda Kramer bir kez daha sahne aldı ve 63'te ağları havalandırdı. Bu gole cevap ise 70'te Gökhan Gül'den geldi. Konyaspor'da gol perdesini açan Kramer 60. dakikada takımını 2-1'e öne geçiren golü kaydetti. Kasımpaşa bu gole 70'inci dakikada Gökhan Gül ile cevap verdi. Umut Nayir 82. dakikada Konyaspor'u maçta 3. kez öne geçirirken Kasımpaşa'da Antonin Barak 87. dakikada attığı golle skora bir kez daha dengeyi getirdi.

İki takımın zorlu mücadelesinde taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.