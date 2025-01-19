Konyaspor ve Kasımpaşa'dan 3-3 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor ve Kasımpaşa'dan 3-3 Beraberlik

Konyaspor ve Kasımpaşa\'dan 3-3 Beraberlik

Süper Lig'de Konyaspor, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. İki takım puanları paylaştı.

19.01.2025 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Süper Lig'in 20. hafta maçında Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Burak Pakkan'ın yönettiği mücadele'nin, 20. dakikasında Konyaspor Kramer ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Konyaspor üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Kasımpaşa 53'te Brekalo'nun attığı golle skor 1-1'e geldi. Konyaspor'da  Ev sahibi takımda Kramer bir kez daha sahne aldı ve 63'te ağları havalandırdı. Bu gole cevap ise 70'te Gökhan Gül'den geldi. Konyaspor'da gol perdesini açan Kramer 60. dakikada takımını 2-1'e öne geçiren golü kaydetti. Kasımpaşa bu gole 70'inci dakikada Gökhan Gül ile cevap verdi. Umut Nayir 82. dakikada Konyaspor'u maçta 3. kez öne geçirirken Kasımpaşa'da Antonin Barak 87. dakikada attığı golle skora bir kez daha dengeyi getirdi.

İki takımın zorlu mücadelesinde taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Kasımpaşa, Konyaspor, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ve Kasımpaşa'dan 3-3 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
17:50 İsrail’in ’Generaller Planı’nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı
17:21 İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı
15:47 İsrail’in ateşkesi onaylaması sonrası ABD’ basınından olay iddia İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia
15:39 Reza Zarrab’ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
15:21 Gökhan Özoğuz’dan O Ses Türkiye paylaşımı ’’Melike Şahin katılınca ben...’’ Gökhan Özoğuz'dan O Ses Türkiye paylaşımı! ''Melike Şahin katılınca ben...''
15:14 Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray’dan ayrılıyor Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e ’’Savaş ilanı’’ yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş’ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e ''Savaş ilanı'' yanıtı: Esenyurt ve Beşiktaş'ta olanı biteni bilmiyorsan görevi bırak
14:55 Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı Kanseri yenen Şimal sağlık durumunu anlattı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:50 Fenerbahçe’nin genç yıldızı Selahattin Baki’nin takımına gidiyor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Selahattin Baki'nin takımına gidiyor
14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 22:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor ve Kasımpaşa'dan 3-3 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.